Post Office NSC में मिलता है 7.7% ब्याज, 1 लाख के 5 साल में हो जाएंगे 1,44,900 रुपये, जानें डिटेल

Safe Investment: अपनी बचत को सुरक्षित रूप से निवेश करने और उस पर ज्यादा से ज्यादा ब्याज पाने के लिए लोग अलग-अलग निवेश स्कीम में पैसा जमा करते हैं। सुरक्षित निवेश के लिए लोग सरकारी स्कीम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) ऐसी ही एक स्कीम है। इस स्कीम में सामान्य बैंक FD की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है।