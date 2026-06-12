12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Post Office NSC में मिलता है 7.7% ब्याज, 1 लाख के 5 साल में हो जाएंगे 1,44,900 रुपये, जानें डिटेल

National Savings Certificate पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना है, जिस पर सामान्य बैंक FD से ज्यादा रिटर्न मिलता है। साथ ही मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। इस स्कीम में सिर्फ 1 हजार रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jun 12, 2026

Long Term Investment in Government Scheme

Post Office NSC स्कीम में 7.7 % का रिटर्न मिलता है। (PC: AI)

Safe Investment: अपनी बचत को सुरक्षित रूप से निवेश करने और उस पर ज्यादा से ज्यादा ब्याज पाने के लिए लोग अलग-अलग निवेश स्कीम में पैसा जमा करते हैं। सुरक्षित निवेश के लिए लोग सरकारी स्कीम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) ऐसी ही एक स्कीम है। इस स्कीम में सामान्य बैंक FD की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है।

NSC की ब्याज दर और टैक्स बेनेफिट

NSC सरकार द्वारा समर्थित एक फिक्स इनकम देने वाली निवेश योजना है, जो पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में 7.7 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर जी जाती है। अधिकतर बैंक FD निवेश पर इतना ब्याज नहीं देते हैं। इसके साथ ही इस योजना पर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C से टैक्स छूट भी मिलती है।

कितना करना होगा निवेश

इस योजना में कम से कम 1,000 रुपये से निवेश शुरू किया जाता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए बड़े निवेशक भी इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना में मिलने वाला ब्याज हर साल जोड़ा जाता है और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। परिपक्वता पर मूलधन और ब्याज एक साथ निवेशक को दिया जाता है।

1 लाख रुपये निवेश करने पर ब्याज की रकम

वर्षवर्ष की शुरुआत में (₹)ब्याज (₹)संचित मूल्य (₹)
11,00,0007,7001,07,700
21,07,7008,2931,15,993
31,15,9938,9311,24,924
41,24,9249,6191,34,544
51,34,54410,3601,44,903
कुल ब्याज44,9031,44,903
7.7 % की ब्याज दर से रिटर्न

इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल होता है। इसलिए इस स्कीम में 5 साल के लिए 1 लाख रुपये लगाए जाने पर सिर्फ ब्याज की रकम ही 44,903 रुपये बनती है। यह कंपाउडिंग की ताकत है, जिसमें आपकी रकम सुरक्षित रूप से बढ़ जाती है।

5 साल से पहले खाता बंद करने पर क्या होगा?

NSC स्कीम को समय से पहले बंद करने पर अलग-अलग तरीके से ब्याज मिलता है। यदि एक साल की अवधि पूरी होने से पहले ही इसे बंद किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता सिर्फ मूलधन ही मिलता है।

वहीं, एक साल के बाद से लेकर तीन साल से पहले रकम वापस ली जाती है तो मूलधन पर डाकघर बचत खाते की दर से ब्याज मिलता है। वहीं, तीन साल के बाद खाता बंद करने पर 7.7 फीसदी के हिसाब से जितना ब्याज बनता है वह दिया जाता है।

Money Tips: पुरुषों की तुलना में 9% अधिक महिलाएं नहीं कर रहीं निवेश, ये 4 तरीके अपनाएं तो फाइनेंशियल फ्यूचर हो सकता है सिक्योर

ये भी पढ़ें
women investing problem

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Fixed Deposit

भारतीय डाक

Published on:

12 Jun 2026 04:40 pm

Hindi News / Business / Post Office NSC में मिलता है 7.7% ब्याज, 1 लाख के 5 साल में हो जाएंगे 1,44,900 रुपये, जानें डिटेल

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Multibagger Stock: सिर्फ 3 हफ्ते में 1 लाख के कर दिए 2 लाख, आज भी लगा अपर सर्किट, जानें Amrapali Industries का रेवेन्यू और मुनाफा

Amrapali Industries Share Price
कारोबार

Stock Market: सेंसेक्स में 1700 पॉइंट की बढ़त, निवेशकों को 10 लाख करोड़ का फायदा, वैश्विक बाजारों में भी भारी तेजी

Why Share Market Rise
कारोबार

क्या है Auto Sweep FD? बचत खाते में भी मिलेगा FD जितना ब्याज, जानिए कैसे करती है काम

auto sweep fd benefits
कारोबार

इजराइल और पाकिस्तान भी पीछे, 173 देशों की GDP से ज्यादा हुई Elon Musk की Net worth, इन 4 आंकडों से समझिए कितनी है दौलत

Elon Musk net worth
कारोबार

Money Tips: पुरुषों की तुलना में 9% अधिक महिलाएं नहीं कर रहीं निवेश, ये 4 तरीके अपनाएं तो फाइनेंशियल फ्यूचर हो सकता है सिक्योर

women investing problem
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.