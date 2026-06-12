Money Tips: पुरुषों की तुलना में 9% अधिक महिलाएं नहीं कर रहीं निवेश, ये 4 तरीके अपनाएं तो फाइनेंशियल फ्यूचर हो सकता है सिक्योर

हाल ही में किए गए YouGov India के एक सर्वे के मुताबिक, करीब 28 फीसदी महिलाएं कोई भी निवेश नहीं करतीं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 19 फीसदी है। यानी कि पुरुषों की तुलना में 9 फीसदी अधिक महिलाएं निवेश ही नहीं करती हैं। बात करें, इसमें जेन-जी महिलाओं कि तो पुरुषों की तुलना में 4 फीसदी अधिक महिलाएं निवेश नहीं करती। वहीं, मिलेनियल ग्रुप में पुरुषों की तुलना में 2 फीसदी अधिक महिलाएं कोई भी निवेश नहीं करती हैं।