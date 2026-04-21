21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Diesel Price Hike: डीजल महंगा होने का खतरा! बंद पड़ सकते हैं 30% ट्रक, ड्राइवरों की चेतावनी से बढ़ी टेंशन

Global Oil Crisis: वैश्विक तेल संकट के चलते भारत में डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। ट्रक ऑपरेटरों ने सप्लाई बाधित होने और लागत बढ़ने की चेतावनी दी है, जिससे महंगाई और लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Apr 21, 2026

US Venezuela conflict

कच्चे तेल के दाम कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। (PC: AI)

Diesel Price Hike India: भारत में जल्द ही डीजल की कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। मिडिल ईस्ट में चल रहा संकट इसकी सबसे बड़ी वजह बनकर उभर रहा है। वर्तमान समय में वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर बना हुआ है और इसका सीधा असर भारत जैसे कई इंपोर्ट देशों पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और समुद्री आपूर्ति मार्गों में आई बाधा के कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है।

नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार, इन बढ़ती कीमतों का असर जल्द ही भारत में डीजल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है। यदि डीजल की कीमतों में तेजी होती है तो ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है।

ग्लोबल ऑयल क्राइसिस

मिडिल ईस्ट में संकट के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में बदलाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। फिलहाल सरकारी तेल कंपनियां उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कीमतों को स्थिर बनाए हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी और जल्द ही डीजल महंगा हो सकता है।

ट्रक ऑपरेटरों की चेतावनी

देशभर के ट्रक ऑपरेटरों ने पहले ही ईंधन संकट के शुरुआती संकेत मिलने की बात कही है। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों द्वारा डीजल की सीमित आपूर्ति की खबरें सामने आई हैं। इसके चलते ट्रक ड्राइवरों को बार-बार रुककर ईंधन भरवाना पड़ रहा है, जिससे डिलीवरी समय बढ़ रहा है। नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार, यदि डीजल की कीमतों में तेजी आती है तो लगभग 30 प्रतिशत ट्रक संचालन से बाहर हो सकते हैं। इससे पूरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा।

सप्लाई चेन और महंगाई पर असर

भारत में करीब 75 प्रतिशत माल परिवहन सड़कों के जरिए होता है, इसलिए डीजल कीमतों में बढ़ोतरी का असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई में उछाल आ सकता है। कृषि उत्पाद, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा के सामान की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो यह स्थिति व्यापक आर्थिक दबाव में बदल सकती है और आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Investment Plan: निवेश में सिर्फ 5 साल की देरी से होता है लाखों का नुकसान, जानिए कैसे करें इसकी भरपाई
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Apr 2026 11:13 am

Hindi News / Business / Diesel Price Hike: डीजल महंगा होने का खतरा! बंद पड़ सकते हैं 30% ट्रक, ड्राइवरों की चेतावनी से बढ़ी टेंशन

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

जंग मिडिल ईस्ट में और कीमत चुका रहे यूपी, बिहार, गुजरात के लाखों मजदूर, इस भरी-पूरी इंडस्ट्री को लग रहा ताला

Morbi Ceramic Industry Crisis
कारोबार

Apple CEO Change: Tim Cook ने पद छोड़ा, 15 साल में कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया? जानिए पूरा करियर

The Departure of Apple's Most Successful CEO, Tim Cook: The Journey He Traversed Has Become History.
कारोबार

Bank Holiday: चुनाव और त्याहारों के चलते इस हफ्ते बैंकों में हैं छुट्टियों की भरमार, देखिए लिस्ट

Bank Holiday
कारोबार

India US Trade Deal हो गई लगभग पूरी, मोदी-ट्रंप की बातचीत के बाद बदला माहौल, कभी भी हो सकता है ऐलान

India US Trade Deal
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में देखी जा रही गिरावट, चांदी के भाव भी लुढ़के, जानिए आज किस भाव बिक रहा गोल्ड

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.