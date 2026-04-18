Investment Plan: निवेश में सिर्फ 5 साल की देरी से होता है लाखों का नुकसान, जानिए कैसे करें इसकी भरपाई

The Power of Compounding Interest: पैसों को बचाने के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश करना चाहिए यह तो सभी जानते हैं। लेकिन निवेश करने से ज्यादा जरुरी है सही समय पर निवेश शुरु करना, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। लोग अक्सर चर्चा करते हुए दिख जाएंगे कि निवेश करना चाहिए, लेकिन देर से निवेश शुरु करने के क्या-क्या नुकसान हो सकते है, इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते। लेकिन एक बात साफ है कि देर से निवेश करने पर रिटर्न कम हो जाता है और आपकी वेल्थ क्रिएशन पर इसका नेगेटिव इंपेक्ट पड़ता है।