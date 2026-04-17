बच्चे के भविष्य के लिए कौन सा निवेश बेस्ट? SSY, PPF, या Mutual Fund स्कीम? चुनने से पहले जानें ये जरूरी बातें

सुकन्या समृद्धि योजना को खासतौर पर बेटियों के लिए बनाया गया है और यह इस वक्त छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा 8.2 फीसदी ब्याज दर देती है। खाता मात्र 250 रुपये से खुल जाता है और सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्कीम ट्रिपल टैक्स फ्री है यानी मूलधन, ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों पर टैक्स नहीं लगता। जब बेटी 18 साल की हो जाए तो जमा राशि का 50 फीसदी निकाला जा सकता है जो उसकी उच्च शिक्षा के लिए काम आ सकता है।