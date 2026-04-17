एशिया में नंबर-1 अमीर बने Gautam Adani, एक ही दिन में 3.5 अरब डॉलर की छलांग, Mukesh Ambani को बड़ा नुकसान

अड़ानी समूह के शेयर इस साल बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद अडानी समूह के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। इस उछाल के कारण अडानी की संपत्ति में महज एक दिन में लगभग 3.56 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। इस बढ़त के चलते उनकी संपत्ति में 8.1 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। दुसरी तरफ अंबानी की कुल संपत्ति में इसी पीरियड के दौरान 16.9 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। इसका मु्ख्य कारण रिलायंस इंडसट्रीज का मिला-जुला बाजार प्रदर्शन है।