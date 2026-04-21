Anil Ambani की कंपनी Reliance Power का शेयर सिर्फ 21 दिन में 40% उछला, यह ट्रैप है या खरीदारी का मौका?

Reliance Power Share: शेयर बाजार में कभी-कभी कुछ स्टॉक्स ऐसे भागते हैं कि निवेशक सोच में पड़ जाते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का है। अप्रैल 2026 में इस शेयर ने जैसी रफ्तार पकड़ी है, वैसी लंबे समय से नहीं देखी गयी। मंगलवार को कारोबार शुरू होते ही इस शेयर ने छलांग लगाई और 28.66 रुयये पर पहुंच गया। अगर पूरे अप्रैल महीने की बात करें तो यह शेयर 40% से ज्यादा चढ़ चुका है। मार्च के आखिर में इसकी कीमत करीब 20.36 रुपये थी।