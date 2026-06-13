Gold Price: इस हफ्ते 5000 रुपये टूटी चांदी, सोना 3600 रुपये लुढ़का, आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे भाव? एक्सपर्ट से समझिए

कच्चे तेल में गिरावट से सोने में तेजी आई है। (PC: AI)
Gold Price Outlook: सोने की कीमतों में इस हफ्ते काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस हफ्ते सोने की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों ने डाला। पहले अमेरिका और ईरान के बीच हमले बढ़े तो क्रूड ऑयल ऊपर जाने से सोने की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद ट्रंप ने गुरुवार रात ईरान पर होने वाले प्रस्तावित हमलों को रोक दिया और कहा कि कुछ ही दिनों पीस डील होने वाली है। इससे क्रूड ऑयल में गिरावट आई, जिसका असर सोने की कीमतों में उछाल के रूप में देखने को मिला।
गुड रिटर्न्स के अनुसार, शनिवार दोपहर दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1,49,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसमें शुक्रवार के बंद भाव से 3410 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके अलावा, 22 कैरेट गोल्ड का भाव 450 रुपये बढ़कर 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 430 रुपये बढ़कर 1,11,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,51,200
|₹1,38,600
|₹1,16,100
|मुंबई
|₹1,49,080
|₹1,36,650
|₹1,11,810
|दिल्ली
|₹1,49,230
|₹1,36,800
|₹1,11,960
|कोलकाता
|₹1,49,080
|₹1,36,650
|₹1,11,810
|बेंगलुरु
|₹1,49,080
|₹1,36,650
|₹1,11,810
|हैदराबाद
|₹1,49,080
|₹1,36,650
|₹1,11,810
|केरल
|₹1,49,080
|₹1,36,650
|₹1,11,810
|पुणे
|₹1,49,080
|₹1,36,650
|₹1,11,810
|वडोदरा
|₹1,49,130
|₹1,36,700
|₹1,11,860
|अहमदाबाद
|₹1,49,130
|₹1,36,700
|₹1,11,860
|जयपुर
|₹1,49,230
|₹1,36,800
|₹1,11,960
गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में बीते शनिवार 6 जून 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर रेट 1,52,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। आज यह भाव 1,49,230 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इस तरह एक हफ्ते में सोने के भाव 3,650 रुपये टूट गया है।
गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में बीते शनिवार 6 जून 2026 को चांदी का भाव 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम था। आज यह भाव 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। इस तरह सोने की कीमत एक हफ्ते में 5000 रुपये प्रति किलोग्राम टूट चुकी है।
मास्टरट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि इस हफ्ते सोने की कीमतों के लिए कई अच्छे संकेत दिख रहे हैं। ये निम्न हैं:
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