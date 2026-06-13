Gold Price: इस हफ्ते 5000 रुपये टूटी चांदी, सोना 3600 रुपये लुढ़का, आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे भाव? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Outlook: सोने की कीमतों में इस हफ्ते काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस हफ्ते सोने की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों ने डाला। पहले अमेरिका और ईरान के बीच हमले बढ़े तो क्रूड ऑयल ऊपर जाने से सोने की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद ट्रंप ने गुरुवार रात ईरान पर होने वाले प्रस्तावित हमलों को रोक दिया और कहा कि कुछ ही दिनों पीस डील होने वाली है। इससे क्रूड ऑयल में गिरावट आई, जिसका असर सोने की कीमतों में उछाल के रूप में देखने को मिला।