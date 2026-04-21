21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में देखी जा रही गिरावट, चांदी के भाव भी लुढ़के, जानिए आज किस भाव बिक रहा गोल्ड

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में मुनाफावसूली के चलते आज कीमतें लाल निशान पर ट्रेड कर रही हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर भी आज भाव गिर गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 21, 2026

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 213 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस डॉलर में मजबूती के बीच मुनाफावसूली के चलते सोने में आज गिरावट देखने को मिली। उधर अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत को लेकर बनी अनिश्चितता ने क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ा दिया है।

चांदी में बड़ी गिरावट

सोने के साथ ही आज चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड कर रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का भाव 0.66 फीसदी या 1713 रुपये की गिरावट के साथ 2,56,106 रुपये प्रति किलोग्राम पर था।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.33 फीसदी या 15.70 डॉलर की गिरावट के साथ 4,813.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.57 फीसदी या 27.63 डॉलर की गिरावट के साथ 4,793.03 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.33 फीसदी या 1.07 डॉलर की गिरावट के साथ 79.55 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.03 फीसदी या 0.82 डॉलर की गिरावट के साथ 78.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

कच्चे तेल के भाव

कच्चे तेल की कीमतें मंगलवार सुबह मामूल गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखाई दीं। क्रूड ऑयल WTI 1.08 फीसदी या 0.94 डॉलर की गिरावट के साथ 88.48 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट क्रूड इस समय 0.69 फीसदी या 0.66 डॉलर की गिरावट के साथ 94.82 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: होर्मुज में गोलीबारी से सोने में भारी गिरावट, चांदी में आई जबरदस्त मंदी, जानिए क्या रह गए भाव
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

21 Apr 2026 10:19 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में देखी जा रही गिरावट, चांदी के भाव भी लुढ़के, जानिए आज किस भाव बिक रहा गोल्ड

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

India US Trade Deal हो गई लगभग पूरी, मोदी-ट्रंप की बातचीत के बाद बदला माहौल, कभी भी हो सकता है ऐलान

India US Trade Deal
कारोबार

Stock Market Today: सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी में भी अच्छी तेजी, जानिए इस खरीदारी के पीछे वजह

Share Market
कारोबार

कांपिटिटिव कंपनी पर भड़के टॉप एग्जीक्यूटिव, लगाए हेरफेर के गंभीर आरोप

OpenAI Vs Anthropic
कारोबार

तेल संकट के बीच 85% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की तैयारी कर रहा भारत, जानिए क्या हैं चुनौतियां

Ethanol Fuel
कारोबार

22k Gold Rate Today: सोने में आई गिरावट, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

22k Gold Rate Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.