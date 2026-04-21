Gold Silver Price Today: सोने में देखी जा रही गिरावट, चांदी के भाव भी लुढ़के, जानिए आज किस भाव बिक रहा गोल्ड

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 213 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस डॉलर में मजबूती के बीच मुनाफावसूली के चलते सोने में आज गिरावट देखने को मिली। उधर अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत को लेकर बनी अनिश्चितता ने क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ा दिया है।