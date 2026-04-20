Gold Silver Price Today: होर्मुज में गोलीबारी से सोने में भारी गिरावट, चांदी में आई जबरदस्त मंदी, जानिए क्या रह गए भाव

चांदी में बड़ी गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करता दिखी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार सुबह सोने का वायदा भाव 1.01 फीसदी या 1559 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वीकेंड पर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों ने मिडिल ईस्ट में तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। इससे एनर्जी सप्लाई और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी कर उसे जब्त कर लिया है। उधर तेहरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज के पास अमेरिकी जहाज आने पर युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान द्वारा होर्मुज को खुला घोषित करने के कुछ ही घंटों बाद कई जहाजों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी भारी मंदी के साथ ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 1.73 फीसदी या 4453 रुपये की गिरावट के साथ 2,52,689 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी आज गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.36 फीसदी या 66.20 डॉलर की गिरावट के साथ 4,813.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.77 फीसदी या 37.15 डॉलर की गिरावट के साथ 4793.19 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 2.24 फीसदी या 1.85 डॉलर की गिरावट के साथ 80.59 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.13 फीसदी या 0.91 डॉलर की गिरावट के साथ 79.97 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
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