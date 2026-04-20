20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: होर्मुज में गोलीबारी से सोने में भारी गिरावट, चांदी में आई जबरदस्त मंदी, जानिए क्या रह गए भाव

Gold Silver Price Today: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव काफी बढ़ गया है। कुछ जहाजों पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 20, 2026

Gold Silver Price Today

चांदी में बड़ी गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करता दिखी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार सुबह सोने का वायदा भाव 1.01 फीसदी या 1559 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वीकेंड पर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों ने मिडिल ईस्ट में तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। इससे एनर्जी सप्लाई और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी कर उसे जब्त कर लिया है। उधर तेहरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज के पास अमेरिकी जहाज आने पर युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान द्वारा होर्मुज को खुला घोषित करने के कुछ ही घंटों बाद कई जहाजों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

चांदी में जबरदस्त गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी भारी मंदी के साथ ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 1.73 फीसदी या 4453 रुपये की गिरावट के साथ 2,52,689 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी आज गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.36 फीसदी या 66.20 डॉलर की गिरावट के साथ 4,813.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.77 फीसदी या 37.15 डॉलर की गिरावट के साथ 4793.19 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 2.24 फीसदी या 1.85 डॉलर की गिरावट के साथ 80.59 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.13 फीसदी या 0.91 डॉलर की गिरावट के साथ 79.97 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Gold Imports: सोना-चांदी के आयात पर लगा ब्रेक, बाजार में मच सकती है भारी किल्लत, कीमतें बढ़ने का है डर
कारोबार
Gold Supply

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

20 Apr 2026 10:17 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: होर्मुज में गोलीबारी से सोने में भारी गिरावट, चांदी में आई जबरदस्त मंदी, जानिए क्या रह गए भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

US Iran War: क्या होर्मुज स्ट्रेट अब नहीं खुलने वाला? ट्रंप वॉर की असली कीमत चुकाने की कर लें तैयारी

US Iran War Strait of Hormuz
कारोबार

Petrol Diesel Prices: होर्मुज बंद होने से आसमान पर कच्चे तेल की कीमतें, जानिए आपके शहर में क्या हैं आज पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Prices
कारोबार

Spending Tip: कमाई मोटी फिर भी जेब खाली… क्यों लोगों के पास नहीं बच रहे पैसे?

Spending Tip
कारोबार

Income Tax: गलत ITR भरना पड़ सकता है भारी, 50% से 200% तक जुर्माना कब लगता है? जानिए नियम

कारोबार

HDFC Bank का मुनाफा चौथी तिमाही में 9% बढ़ा, लोन और डिपॉजिट में भी अच्छी तेजी, निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड

HDFC Bank Q4 results
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.