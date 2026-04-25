Anthropic का ‘Mythos’ AI लाया बड़ी टेंशन, बैंकिंग सिस्टम से लेकर स्टॉक मार्केट तक में डर का माहौल

सरकार को डर है कि अगर हैकर्स ने इस एआइ का इस्तेमाल किया, तो वे बैंकों के सिस्टम में घुसकर सेंध लगा सकते हैं। इसलिए सरकार ने सभी बैंकों को तुरंत अपने सुरक्षा तंत्र मजबूत करने और आपस में मिलकर सूचना साझा करने का आदेश दिया है, ताकि आम जनता का पैसा और जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। मिथोस ने ऑपरेटिंग सिस्टम में कमियां ढूंढी जो पिछले 27 साल से किसी को पता नहीं थीं। यह एआइ इतना शक्तिशाली है कि हैकर सॉफ्टवेयर की कमजोरियां ढूंढ उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट, लोन ऐप, निवेश प्लेटफॉर्म पर भी साइबर हमलों का खतरा बढ़ा है।