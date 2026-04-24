अब Credit Score नहीं, AI पास करेगा लोन, RBI ने FREE-AI रिपोर्ट में बताया कैसे होगा यह काम

शुरुआत से बैंकों का सिस्टम यही रहा है कि आय देखो, क्रेडिट स्कोर देखो, पुराने लोन की रिपेमेंट हिस्ट्री देखो और फिर अप्रूव या रिजेक्ट कर दो। यह तरीका भले ही व्यवस्थित लगता हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग है जिनको इस सिस्टम से लोन लेने में बहुत कठिनाई आती हो। जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने कभी लोन लिया ही नहीं या उसका क्रेडिट स्कोर बना ही नहीं। इसके अलावा जो सेल्फ एम्लॉय है और उनकी सैलरी स्लिप नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पुराने सिस्टम से लोन लेना बहुत कठिन होता था।