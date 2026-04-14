क्या Income Tax खत्म होगा? Monzo के फाउंडर का बड़ा दावा, इंसान नहीं AI देगा सरकार को पैसा

दुनियाभर में AI के कारण नौकरियों पर छाए संकट को लेकर बहस तेज हो रही है। लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा है कि जब नौकरियां कम होंगी तो सरकार को टैक्स कौन देगा? या सरकार के इनकम टैक्स में होने वाले घाटे को कैसे रिकवर किया जाएगा? दरअसल यह सवाल ऐसे समय में आया है, जब ब्रिटेन के मशहूर ऑनलाइन बैंक Monzo के संस्थापक Tom Blomfield ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने विचार रखें। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि अगले पांच से छह साल में सरकारें इंसान की कमाई पर टैक्स लगाने के बजाय AI इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी डेटा सेंटर जैसी कंप्यूटिंग व्यवस्था पर लेवी (शुल्क) लगाने जैसे कदम उठा सकती है।