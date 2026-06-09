PhonePe और CRED में जल्द मिल सकती है Credit Card से रेंट पे करने की सुविधा, पहले क्यों हटाया गया था यह फीचर?

इस बार कंपनियां पुराने मॉडल के बजाय मार्केटप्लेस आधारित फ्रेमवर्क पर काम कर रही हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नई व्यवस्था में पेमेंट एग्रीगेटर दोनों पक्षों की पहचान और दस्तावेजों की जांच करेंगे। आधार, पैन, केवाईसी और अन्य जरूरी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे उन खामियों को दूर करने की कोशिश होगी, जिनकी वजह से पहले नियामकीय सवाल खड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि फोन पे का पायलट कुछ चुनिंदा ग्राहकों तक सीमित है, जबकि CRED की टेस्टिंग अभी शुरुआती चरण में है। अभी तक दोनों कंपनियों ने टेस्टिंग के दायरे, संभावित शुल्क, पात्रता नियम या लॉन्च की निश्चित तारीख के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है। यानी अभी ग्राहकों को इंतजार करना होगा।