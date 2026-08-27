Kwick Forensic Solutions IPO: पहले ही दिन करीब 3 गुना भरा आईपीओ, ग्रे मार्केट में दिख रहा 71% का मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

Kwick Forensic GMP: आईपीओ बाजार में एक और कंपनी ने दस्तक दे दी है। क्विक फोरेंसिक सोल्यूशंस का IPO 27 अगस्त से खुल गया है और इसमें निवेशक 31 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने आईपीओ के लिए शेयर का प्राइस बैंड 85 से 90 रुपये तय किया है। वहीं, ग्रे मार्केट में शेयर को लेकर माहौल फिलहाल काफी मजबूत नजर आ रहा है। आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड 90 रुपये के मुकाबले ग्रे मार्केट में 64 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। इस हिसाब से शेयर की संभावित लिस्टिंग कीमत करीब 154 रुपये बैठती है। यानी मौजूदा GMP के आधार पर निवेशकों को करीब 71.11 फीसदी प्रीमियम मिलने का संकेत मिल रहा है। हालांकि, ग्रे मार्केट के आंकड़े सिर्फ संकेत होते हैं और वास्तविक लिस्टिंग कीमत इससे अलग हो सकती है।