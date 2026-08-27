Gold Price Outlook: अगस्त में करीब 12% बढ़ी हैं सोने की कीमतें, आगे क्या हैं आसार? एक्सपर्ट्स से समझिए

चेनवाला का कहना है कि अमेरिकी लॉन्ग टर्म ट्रेजरी यील्ड हालिया ऊंचाई से थोड़ी नीचे आई हैं, लेकिन अभी भी सोने के लिए चुनौती बनी हुई हैं। दूसरी ओर, कमजोर डॉलर, गोल्ड ETF में फिर से बढ़ता निवेश और चीन की लगातार फिजिकल डिमांड सोने की तेजी को सपोर्ट दे रही हैं। उनके मुताबिक निकट अवधि में सोने के 5,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना अभी बेस केस नहीं है। इसके लिए अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में नरमी का ज्यादा स्पष्ट संकेत, डॉलर में तेज और लगातार गिरावट या अमेरिका की वित्तीय स्थिति और बॉन्ड बाजार को लेकर नई चिंता जैसी परिस्थितियां बननी होंगी। यानी सोने में आगे भी तेजी की गुंजाइश है, लेकिन यह तेजी सीधी रेखा में नहीं होगी। बीच-बीच में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।