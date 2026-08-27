PMJDY: देश में 59 करोड़ के पार पहुंचे जन-धन खाते, जमा है 3.17 लाख करोड़ रुपये, देखिए ये आंकड़े

Sarkari Yojana: प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना की शुरूआत की थी। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के तहत खुले बैंक खातों की संख्या 59 करोड़ के पार पहुंच गई है और इनमें कुल जमा राशि 3.17 लाख करोड़ रुपये हो गई है। सरकार के मुताबिक, जनधन खाते सिर्फ बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इनके जरिए लोगों को बीमा, पेंशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और दूसरी बैंकिंग सुविधाओं से भी जोड़ा गया है।