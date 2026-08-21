Savings Account में पड़े पैसे पर भी मिलेगा FD जैसा ब्याज, जानिए कैसे काम करती है ऑटो स्वीप सुविधा

ऑटो स्वीप एक ऐसी सुविधा है, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट एफडी से जुड़ा होता है। इसमें बैंक आपके खाते के लिए एक निश्चित सीमा तय करता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की सीमा तय की है और आपके सेविंग अकाउंट में 30,000 रुपये हैं। ऐसे में 10,000 रुपये खाते में रखने के बाद बची 20,000 रुपये की रकम एफडी में ट्रांसफर हो जाती है। इस बीच आपने ज्यादा निकासी की और आपके सेविंग अकाउंट में 5000 रुपये ही रह गए, तो एफडी से 5000 रुपये निकलकर सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। इस तरह रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसा सेविंग अकाउंट में उपलब्ध रहता है और अतिरिक्त रकम एफडी में जाकर ज्यादा ब्याज कमा सकती है।