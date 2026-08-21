Dalmia Bharat Sugar Share Price 21st August: भारत ने चीनी के आयात को किया ड्यूटी फ्री तो 5% तक गिरे शुगर कंपनियों के शेयर

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, सरकार द्वारा ड्यूटी फ्री चीनी आयात को अनुमति देने से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव आना तय माना जा रहा है। इसका सीधा असर चीनी कंपनियों की बिक्री कीमत और मुनाफे पर पड़ सकता है। यही वजह है कि निवेशकों ने शुगर शेयरों में मुनाफावसूली शुरू कर दी। हालांकि, वैश्विक बाजार में तस्वीर कुछ अलग रही। भारत के अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोबारा सक्रिय होने की खबर के बाद लंदन में व्हाइट शुगर फ्यूचर्स और न्यूयॉर्क में रॉ शुगर फ्यूचर्स में करीब 4 फीसदी तक तेजी देखने को मिली। भारत का आयात बढ़ने की संभावना ने ग्लोबल मार्केट में मांग बढ़ने की उम्मीद पैदा कर दी।