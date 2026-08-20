Investment Tips: डूबते बाजार में SIP बंद करने का मन करता है? जानिए कैसे गिरते बाजार में भी जारी रख सकते है निवेश

SIP During Market Fall: शेयर बाजार में गिरावट आते ही कई निवेशकों के मन में सबसे पहला सवाल आता है,क्या SIP बंद कर देनी चाहिए। निवेश की सलाह तो बहुत आसान लगती है, हर महीने तय रकम लगाइए और लंबे समय तक निवेश बनाए रखिए। लेकिन जब पोर्टफोलियो की वैल्यू तेजी से गिरने लगे, तो इसी आसान सलाह पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गिरते बाजार में कम कीमत पर खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। दरअसल, असली समस्या जानकारी की कमी नहीं, बल्कि डर और भावनाओं के बीच सही फैसला लेने की होती है।