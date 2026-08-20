Student Term Plan: 18 साल की उम्र वालों को भी टर्म इंश्योरेंस बेच रही कंपनियां, जानिए क्या हैं इसके फायदे और कब खरीदें

पॉलिसीबाजार ने 19 अगस्त 2026 को अपने इंश्योरर पार्टनर्स के साथ मिलकर स्टूडेंट टर्म प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में कम उम्र में ही लंबी अवधि का लाइफ कवर लेने का विकल्प दिया गया है। इस प्लान का शुरुआती प्रीमियम 388 रुपये प्रति महीना बताया गया है। यह प्लान 18 से 25 साल की उम्र के ऐसे छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जो स्मोकिंग नहीं करते हों और पहले से कोई बीमारी नहीं हो। प्रीमियम का भुगतान सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर किया जा सकता है। इसमें गंभीर बीमारी और दुर्घटना में मृत्यु से जुड़े अतिरिक्त राइडर्स लेने का विकल्प भी उपलब्ध है। इस प्रीमियम पर 30 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये का लाइफ कवर मिल सकता है। प्लान में 30 से 40 साल तक के कवरेज का विकल्प भी दिया गया है।