Dwarikesh Sugar Industries Share Price 20 August: चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी से 13% तक उछले शुगर स्टॉक्स, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

SBI सिक्योरिटीज में फंडामेंटल रिसर्च के हेड, सनी अग्रवाल के मुताबिक, मांग और आपूर्ति के बीच में अंतर होने के कारण चीनी की कीमत बढ़ रही है। ऐसे में बढ़ती कीमतें शुगर मिलों के लिए अच्छी बात है। क्योंकि उनके पास कम कीमत (लगभग 37 रुपये प्रति किलो) पर खरीदा गया स्टॉक है, जबकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा एक्स-फैक्ट्री कीमत 54 से 55 रुपये प्रति किलो और महाराष्ट्र में 46 रुपये प्रति किलो है। इससे कंपनियों को बेहतर मुनाफा मिल सकता है। उन्होंने बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और ईआईडी पैरी को अपनी पसंद बताया है।