Sugar Stock Limit: चीनी की रिकॉर्ड कीमतों पर सरकार का सख्त कदम, कारोबारी अब 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे स्टॉक

भारत में अगस्त से नवंबर के बीच चीनी की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। इस दौरान गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आते हैं। घरों के अलावा बिस्किट और कन्फेक्शनरी बनाने वाली कंपनियां भी त्योहारों से पहले ज्यादा चीनी खरीदकर स्टॉक करती हैं। इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, शुरुआती स्टॉक 40 से 42 लाख टन रह सकता है, जबकि कुछ रिसर्चर्स ने इसे 32 से 35 लाख टन तक रहने का अनुमान लगाया है। दोनों अनुमान घरेलू जरूरत के करीब 50 लाख टन से कम हैं।