HDFC Bank ने दी होम लोन ग्राहकों को गुड न्यूज, घटा दी ब्याज दरें, जानिए नए रेट्स

HDFC Bank ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत दी है। बैंक ने सभी अवधियों के MCLR में 5 से 15 बेसिस पॉइंट यानी 0.05 से 0.15 फीसदी तक की कटौती की है। नई दरें 7 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं। इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिल सकता है, जिनका होम लोन एमसीएलआर से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा कटौती 1 महीने की एमसीएलआर में हुई है। इसे 7.90% से घटाकर 7.75% कर दिया गया है। वहीं, ओवरनाइट एमसीएलआर अब 7.80% है। हालांकि, हर होम लोन ग्राहक की ईएमआई तुरंत कम होगी, यह जरूरी नहीं है। इसका असर लोन की रीसेट तारीख और ग्राहक के लोन की शर्तों पर निर्भर करेगा।