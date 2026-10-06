AC कोच में पैसेंजर का सामान लेकर भागे चोर, 8 साल बाद अब रेलवे को देना होगा 47,000 रुपये मुआवजा

परिवार 1 जुलाई 2018 को उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। वे मेवाड़ एक्सप्रेस के रिजर्व एसी कोच में सफर कर रहे थे। 2 जुलाई की सुबह ट्रेन जब मथुरा के पास पहुंची, तब एक व्यक्ति कोच में घुसा और एक यात्री का बैग जबरन लेकर भागने लगा। शिकायत के मुताबिक, वीणा डोभाल अपनी बर्थ पर सो रही थीं और उनका बड़ा बैग सिर के नीचे, तकिए के पास रखा था। चोर ने बैग खींच लिया। नींद खुलने पर उन्होंने शोर मचाया। परिवार के दूसरे सदस्यों और आसपास के यात्रियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी चलती ट्रेन से बैग लेकर कूद गया। इसके बाद यात्रियों ने कोच में कोच अटेंडेंट, आरपीएफ जवान और TTE को तलाशा, लेकिन उस समय इनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था।