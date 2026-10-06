Success Story: कचरे से बना दिया 10,000 करोड़ का बिजनेस, 120 देशों से मंगाते हैं कबाड़, जानिए कमलेश जैन की कहानी

भारत में हर साल बड़ी मात्रा में पुरानी बैटरियां निकलती हैं। पहले इनके रीसाइक्लिंग के तरीके काफी हद तक मैनुअल थे। इससे बैटरी के अंदर मौजूद धातु को निकालने और उसे बेहतर गुणवत्ता तक पहुंचाने में दिक्कत आती थी। कमलेश जैन ने इसी समस्या में अवसर तलाशा। उनका सवाल सीधा था, जब इस्तेमाल हो चुकी चीज में कीमती धातु मौजूद है, तो नई खदानों से वही धातु निकालने के बजाय पुराने उत्पादों से उसे वापस क्यों न हासिल किया जाए? यही सोच कंपनी के कारोबार को पारंपरिक मेटल प्रोसेसिंग से रीसाइक्लिंग की तरफ ले गई।