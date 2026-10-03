SIP में छोटी रकम से कैसे बनाया जाए बड़ा फंड? 2,100 रुपये महीने के निवेश से समझिए कैलकुलेशन

म्यूचुअल फंड एसआईपी लाइफ में जितनी जल्दी शुरू की जाए, उतना बड़ा फंड बनने की संभावना रहती है। अगर आप निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहते हैं, तो स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हैं। एनुअल स्टेप अप में हर साल एसआईपी की रकम को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपये महीने की एसआईपी कर रह रहे हैं। अब आप 10 फीसदी एनुअल स्टेप अप रखते हैं, तो आपको अगले साल अपनी एसआईपी की रकम में 10 फीसदी का इजाफा करना होगा। यानी अगले साल से हर महीने 110 रुपये की एसआईपी करनी होगी। इस तरह हर साल एसआईपी की रकम 10 फीसदी बढ़ती रहेगी।