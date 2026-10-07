FD Interest Rate: रेपो रेट बढ़ने से क्या अब FD निवेशकों को मिलने लगेगा ज्यादा रिटर्न? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

यह जरूरी नहीं है कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाते ही अगले दिन बैंक एफडी की दरें बढ़ा दें। मायमनीमंत्रा डॉट कॉम के फाउंडर और एमडी राज खोसला के मुताबिक, एफडी रेट बढ़ाने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। आम तौर पर बैंक आरबीआई की नीति में बदलाव के बाद कुछ दिनों से लेकर 4 से 6 सप्ताह के भीतर अपनी दरों की समीक्षा कर सकते हैं। अधिल शेट्टी का कहना है कि कुछ बैंक आरबीआई के फैसले के कुछ दिनों में ही एफडी रेट बदल देते हैं, जबकि कुछ बैंक कई सप्ताह तक इंतजार कर सकते हैं। यह बैंक की फंडिंग जरूरत और लिक्विडिटी की स्थिति पर निर्भर करता है।