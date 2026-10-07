Stock Market Today: बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 450 अंक टूटा, जानिए किन शेयरों में दिखी बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को गिरावट के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 102 अंक की गिरावट के साथ 72,965.38 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 21 मिनट पर यह 0.63 फीसदी या 445 अंक की गिरावट के साथ 72,618 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 3 शेयर हरे निशान पर और 27 लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी-50 इस समय 0.67 फीसदी या 152.10 अंक गिरकर 22,624 पर ट्रेड करता दिखा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिये गए फैसलों की आज घोषणा होनी है।