CIBIL Score: क्या बार-बार क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने से घट जाता है क्रेडिट स्कोर? समझिए सॉफ्ट और हार्ड Enquiry का फर्क

क्रेडिट रिपोर्ट को लेकर लोगों के बीच एक गलतफहमी लंबे समय से चली आ रही है। कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने खुद अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया तो उनका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अपना क्रेडिट रिपोर्ट देखना आपके स्कोर को नुकसान नहीं पहुंचाता। बल्कि नियमित रूप से क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना आपकी वित्तीय सेहत के लिए अच्छी आदत है। इससे किसी गलत एंट्री, अनजान लोन या धोखाधड़ी का समय रहते पता लगाया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि खुद रिपोर्ट चेक करना और बैंक या वित्तीय संस्था का लोन आवेदन के दौरान रिपोर्ट देखना एक जैसी प्रक्रिया नहीं है।