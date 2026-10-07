7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

RBI अगले कुछ महीनों तक नहीं घटाएगा ब्याज दर, या तो रेपो रेट स्टेबल रहेगी या की जाएगी बढ़ोतरी

RBI Monetary Policy: आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1 फीसदी किया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 5.2 फीसदी रखा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 07, 2026

RBI Repo Rate

आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया है। (PC: AI)

आरबीआई गवर्नर संजल मल्होत्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नियर टर्म में अब रेपो रेट में कटौती नहीं होगी। या तो रेपो रेट को स्टेबल रखा जाएगा या इसमें बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़ों और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति इस बारे में फैसला लेगी। रेपो रेट में इस बार 0.25 फीसदी का इजाफा किया गया है, इससे यह 5.50 फीसदी पर पहुंच गई है।

क्रेडिट ग्रोथ पर नहीं पड़ेगा असर

संजय मल्होत्रा ने कहा, "मेरा मानना है कि क्रेडिट ग्रोथ मजबूत बनी रहेगी। इसमें एक-दो प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था, क्रेडिट ग्रोथ इस समय अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है।"

ज्यादा समय तक नहीं रहेगी सरप्लस लिक्विडिटी

संजय मल्होत्रा ने कहा, "इस समय सिस्टम में जरूरत से काफी ज्यादा सरप्लस लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन हमारा मानना है कि यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली है।" उन्होंने कहा, "मैं बिना कोई आंकड़ा बताए यह कह सकता हूं कि लिक्विडिटी के लंबे समय तक इतनी बड़ी सरप्लस स्थिति में बने रहने की उम्मीद नहीं है।"

NBFC ग्रोथ पर क्या बोले गवर्नर?

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "NBFC की ग्रोथ रफ्तार काफी मजबूत रही है। बैंकों की ओर से एनबीएफसी को दिए जाने वाले कर्ज में करीब 27% की बढ़ोतरी हुई है और एनबीएफसी की खुद की क्रेडिट ग्रोथ भी काफी मजबूत है।"

ग्लोबल फैक्टर्स भी रखते हैं मायने

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, "हमारे नीतिगत फैसले घरेलू आर्थिक वृद्धि, महंगाई और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाहरी परिस्थितियों और ग्लोबल फैक्टर्स का कोई महत्व नहीं है।"

पॉलिसी के रुख को लेकर सदस्यों में रहा मतभेद

भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बेंचमार्क रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.50% करने के फैसले का सर्वसम्मति से समर्थन किया। यह दिसंबर 2024 में संजय मल्होत्रा के आरबीआई गवर्नर बनने के बाद रेपो रेट में पहली बढ़ोतरी है। हालांकि, पॉलिसी के रुख को लेकर समिति के सदस्यों में मतभेद रहा। एमपीसी ने 4-2 के बहुमत से पॉलिसी के रुख को 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' करने का फैसला किया। बाहरी सदस्य नागेश कुमार और राम सिंह ने पॉलिसी के रुख को न्यूट्रल बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया।

RBI Repo Rate: महंगे हो सकते हैं लोन, RBI ने रेपो रेट में की बढ़ोतरी, GDP ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया

ये भी पढ़ें
RBI Repo Rate

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 12:37 pm

Published on:

07 Oct 2026 12:08 pm

Hindi News / Business / RBI अगले कुछ महीनों तक नहीं घटाएगा ब्याज दर, या तो रेपो रेट स्टेबल रहेगी या की जाएगी बढ़ोतरी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

FD Interest Rate: रेपो रेट बढ़ने से क्या अब FD निवेशकों को मिलने लगेगा ज्यादा रिटर्न? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

FD Interest Rate
कारोबार

RBI Repo Rate: महंगे हो सकते हैं लोन, RBI ने रेपो रेट में की बढ़ोतरी, GDP ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया

RBI Repo Rate
कारोबार

Stock Market Today: बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 450 अंक टूटा, जानिए किन शेयरों में दिखी बिकवाली

Stock Market Today
कारोबार

RBI Announcement: लोन लेने वाले ध्यान दें! कल RBI सुबह 10 बजे करने जा रहा बड़ी घोषणा, आ गया लेटेस्ट अपडेट

RBI Rate Hike Impact
राष्ट्रीय

CIBIL Score: क्या बार-बार क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने से घट जाता है क्रेडिट स्कोर? समझिए सॉफ्ट और हार्ड Enquiry का फर्क

CIBIL Score
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.