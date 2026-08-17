चीनी, तेल और प्याज की कीमतों में महंगाई ने बिगाड़ा घरेलू बजट, उधर आलू-टमाटर के दाम पिछले साल से हैं कम

Edible Oil Prices: कई खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बीते साल के मुकाबले इस साल काफी इजाफा देखने को मिला है। खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है। उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी 16 अगस्त 2026 के अखिल भारतीय दैनिक औसत खुदरा कीमतों के आंकड़ों के मुताबिक, चीनी, प्याज और खाद्य तेल महंगे हुए हैं। जबकि टमाटर और आलू की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दालों में भी कुछ के दाम बढ़े हैं, जबकि कुछ के दाम घटे हैं। ऐसे में रसोई का कुल खर्च अलग-अलग वस्तुओं के दाम के हिसाब से प्रभावित हो रहा है।