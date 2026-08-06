Mutual Fund Return: 10 साल की SIP में इन 5 Small Cap फंड्स ने दिया 20% से ज्यादा सालाना रिटर्न

Small Cap Mutual Fund: म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पिछले 10 साल के आंकड़े बताते हैं कि इस कैटेगरी के कई फंड्स ने निवेशकों की पूंजी को तेजी से बढ़ाया है। लेकिन सिर्फ निवेश करते रहना ही काफी नहीं है, सही फंड चुनना भी उतना ही अहम है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में पांच स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने SIP पर 20 फीसदी से ज्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। इस दौरान कई बार बाजार में बड़ी गिरावट और तेज उछाल आए, लेकिन इन फंड्स ने लंबी अवधि के निवेशकों को मजबूत रिटर्न देने में सफलता हासिल की।