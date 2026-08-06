HAL Share Price 6th August: गोल्डमैन सैश की ‘बाय’ रेटिंग के बाद शेयर में आया 5% का उछाल, टार्गेट प्राइस भी बढ़ाया

ब्रोकरेज ने शेयर पर टार्गेट प्राइस बढ़ाने और रेटिंग अपडेट करने के पीछे अपनी रिपोर्ट में तीन प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, लगभग दो साल की देरी के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से एलसीए तेजस एमके1ए फाइटर जेट (Tejas Mk1A) की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद है। दूसरा, चैनल जांच के आधार पर अनुमान है कि जीई एयरोस्पेस (GE Aerospace) चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से एफ-404 इंजन की सप्लाई को नियमित कर सकता है। तीसरा, बाजार के मौजूदा अनुमान केवल तेजस एमके1ए प्रोग्राम पर ज्यादा केंद्रित हैं, जबकि कंपनी के अन्य प्लेटफॉर्म की संभावित डिलीवरी को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है।