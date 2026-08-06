Crude Oil 3 दिन में 11% हुआ सस्ता, जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price Today 6th August 2026: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बातचीत और समझौते की संभावनाओं के कारण ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में कच्चे तेल के दाम फिलहाल 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे हैं। वहीं, देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में फ्यूल के दाम 25 मई को हुए आखिरी संशोधन के बाद से स्थिर बने हुए हैं। इसी बीच E20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर ऑटो उद्योग संगठन SIAM ने अपना पहले भेजा गया पत्र वापस ले लिया है और कहा है कि उसमें दिए गए आंकड़ों की पहले पूरी तरह पुष्टि करना जरूरी है।