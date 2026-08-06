Gold Silver Price Today: होर्मुज के जल्द खुलने की उम्मीदों से उछल गया सोना, जानिए कहां पहुंच गए हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today 6th August: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजे दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 2870 रुपये की बढ़त के साथ 1,49,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 2650 रुपये की बढ़त के साथ 1,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 2170 रुपये की बढ़त के साथ 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी की घरेलू हाजिर कीमत इस समय 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।