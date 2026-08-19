Money Saving Tips: ज्यादा सैलरी में भी पैसे नहीं बच रहे? एक्सपर्ट से जानें कैसे हो सकती है बचत

Personal Finance Tips: कम कमाई करने वाले लोगों के लिए हर महीने पैसे बचाना बड़ी चुनौती होती है। लेकिन कई बार समस्या सिर्फ कम सैलरी नहीं, बल्कि पैसे के सही इस्तेमाल की कमी भी होती है। अधिकतर लोगों को तो यही पता नहीं होता कि उनकी सैलरी कहां खर्च हो रही है। ऐसे में SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अभिजीत कुमार ने एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 मिनट का एक फाइनेंशियल ऑडिट करके पता लगाया जा सकता है कि कमाई आखिर कहां खर्च हो रही है और बचत क्यों नहीं हो पा रही है। आइए जानते हैं।