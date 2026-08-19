Zomato से प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग में खाना मंगाना 30% तक हो सकता है महंगा

Food Delivery Cost Hike: ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते समय ग्राहक का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर होता है कि बिल कितने का बन रहा है। ऐसे में अगर आप अक्सर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल, प्लास्टिक पैकेजिंग की जगह पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग इस्तेमाल करने से खाने का बिल 10 से 30 फीसदी तक महंगा हो सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, Zomato की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अंजलि रवि कुमार ने बताया कि प्लास्टिक को बदलने की सबसे बड़ी चुनौती इसकी लागत है।