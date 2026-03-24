ऑनलाइन फूड मंगाना हुआ महंगा, Zomato के बाद Swiggy ने भी बढ़ा दी प्लेटफॉर्म फीस, जानिए कितना पड़ेगा आप पर असर

हालांकि एनालिस्ट्स अभी भी इन दोनों कंपनियों पर भरोसा बनाए हुए हैं। Bloomberg के आंकड़ों के मुताबिक स्विगी को ट्रैक करने वाले 28 में से 23 एनालिस्ट 'BUY' रेटिंग दे रहे हैं और अगले 12 महीनों में 59 प्रतिशत अपसाइड का अनुमान है। जोमैटो के लिए भी 33 में से 30 एनालिस्ट 'BUY' पर हैं और अपसाइड भी 59 प्रतिशत है। शेयर गिरे है लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी बरकरार है।