Share Market में बरसी राहत, निवेशकों को 8 लाख करोड़ रुपये का फायदा, सभी सेक्टर्स में आई तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सभी सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 3.64 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 2.39 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.22 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.61 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.81 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.86 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.52 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.52 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.66 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.08 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.97 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.34 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.64 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 2.73 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 2.51 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।