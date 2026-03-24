Personal Loan लेने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान वरना बाद में पड़ेगा पछताना

अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कम ब्याज दर मिल सकती है। (PC: AI)
Personal Loan Tips: आज के दौर में बैंक और फाइनेंशियल संस्थान पर्सनल लोन बेहद आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं। अब औसत सैलरी वाले कर्मचारियों को भी कुछ ही समय में इंस्टेंट लोन मिल जाता है और पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि, यह सुविधा जितनी आसान है, उतनी ही महंगी भी हो सकती है, क्योंकि पर्सनल लोन की ब्याज दर अन्य लोन की तुलना में अधिक होती है।
आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, उतनी कम ब्याज दर पर लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं, खराब क्रेडिट स्कोर होने पर बैंक ज्यादा ब्याज वसूल सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज और प्रीपेमेंट पेनल्टी जैसे अतिरिक्त खर्च भी लोन को महंगा बना देते हैं। इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले सही समय और जरूरत को समझना बेहद जरूरी है।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार, पर्सनल लोन को हमेशा आखिरी विकल्प के रूप में देखना चाहिए। यदि आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो अचानक खर्चों के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्रेडिट स्कोर: 720 या उससे ज्यादा स्कोर होने पर बेहतर ब्याज दर मिल सकती है।
इनकम स्टेबिलिटी: स्टेबल इनकम और नियमित टैक्स फाइलिंग लोन मिलने की संभावना बढ़ाती है।
डेट-टू-इनकम रेश्यो: आपकी कुल EMI आपकी सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
रिपेमेंट नियम: कुछ बैंक जल्दी लोन चुकाने पर चार्ज लेते हैं, इसलिए शर्तें समझना जरूरी है।
प्रोसेसिंग फीस: आमतौर पर 1% से 3% तक होती है, जो कुल लागत को बढ़ा सकती है।
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