24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold नहीं, Silver नहीं, न ही Share Market… इस समय दुनियाभर के निवेशकों को भा रहा यह निवेश, जमकर लगा रहे पैसा

Money Market Funds: वैश्विक निवेशक इस समय कैश और कैश से जुड़े निवेश विकल्पों में जमकर पैसा लगा रहे हैं। मनी मार्केट फंड्स में निवेश काफी बढ़ गया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 24, 2026

Money Market Funds

मनी मार्केट फंड्स में जमकर पैसा आ रहा है। (PC: AI)

Investment: बड़े निवेशक इस समय 'कैश इज किंग' ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक वित्तीय बाजारों में निवेशकों के व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और बढ़ती महंगाई की आशंकाओं के कारण निवेशक शेयर बाजार से दूरी बना रहे हैं। जबकि सोने जैसे पारंपरिक सुरक्षित निवेश विकल्प भी अपनी चमक खोते नजर आ रहे हैं। ऐसे अनिश्चितता वाले माहौल में कैश और उससे जुड़े निवेश इंस्ट्रूमेंट्स निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प बनकर उभरे हैं।

क्या कर रहे निवेशक?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट, जेपी मॉर्गन और Crane Data जैसे डेटा प्रोवाइडर्स के अनुसार मनी मार्केट फंड्स में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये अल्ट्रा-शॉर्ट टर्म और अत्यधिक लिक्विड फंड्स इस समय करीब 8 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स संभाल रहे हैं। विभिन्न अनुमानों में यह आंकड़ा 7.8 ट्रिलियन से 8.1 ट्रिलियन डॉलर के बीच है। भले ही आंकड़ों में थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह भू-राजनीतिक तनाव के दौर में नकदी का अभूतपूर्व जमाव है।

मनी मार्केट क्या है?

मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स वाला मार्केट है। यहां एक साल या उससे कम अवधि के लिए पैसों का उधार लेना-देना होता है। यहां उच्च लिक्विडिटी होती है। निवेशक तुरंत अपने निवेश को कैश में बदल सकते हैं। वहीं, रिस्क काफी कम रहता है। मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, नोटिस मनी और रेपो के जरिए सरकार, कॉर्पोरेट्स और बैंकों को उधार दिया जाता है या वहां पैसा जमा कराया जाता है।

'वेट एंड वॉच' रणनीति

यह रुझान निवेशकों की 'वेट एंड वॉच' रणनीति को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, निवेशक फिलहाल साइड में रहकर हालात पर नजर बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध और उसके आर्थिक प्रभावों की दिशा को लेकर अनिश्चितता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इस बदलाव का प्रमुख कारण बनी है, जिससे महंगाई और आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है।

तेल की बढ़ती कीमतों का असर कई एसेट क्लास पर दिख रहा है। कमोडिटी, करेंसी और कीमती धातुएं भी अब तेल के उतार-चढ़ाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं। जैसे-जैसे जोखिम वाले निवेशों में अनिश्चितता बढ़ रही है, निवेशकों को भरोसेमंद हेजिंग विकल्प कम मिल रहे हैं, जिससे नकदी जैसे साधनों की मांग और बढ़ रही है।

कंपनियों का मुनाफा होगा प्रभावित

मार्केट रणनीतिकारों का कहना है कि अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो यह वैश्विक आर्थिक विकास पर भारी दबाव डाल सकती हैं। रॉयटर्स के अनुसार, विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती ऊर्जा लागत उपभोक्ता खर्च को कम कर सकती है और कंपनियों के मुनाफे को प्रभावित कर सकती है, जिससे स्टैगफ्लेशन (महंगाई के साथ आर्थिक ठहराव) का खतरा बढ़ सकता है।

काम नहीं कर रहे ट्रेडिशनल सेफ हैवन विकल्प

निवेशकों की चिंता का एक और कारण यह है कि पारंपरिक सुरक्षित विकल्प अब उतने प्रभावी नहीं रहे। सरकारी बॉन्ड और सोना दोनों ही शेयर बाजार की गिरावट के दौरान अपेक्षित सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ते वित्तीय घाटे की चिंता सरकारी ऋण पर भरोसा कमजोर कर रही है।

मनी मार्केट फंड्स दे रहे अच्छा रिटर्न

इसके विपरीत, मनी मार्केट फंड्स अपेक्षाकृत बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, कुछ फंड्स 3% से अधिक और कुछ मामलों में 4% के करीब रिटर्न दे रहे हैं। बेहतर यील्ड, सुरक्षा और लिक्विडिटी के कारण निवेशक तेजी से इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि, वित्तीय सलाहकार संतुलन बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी तरह नकद में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। क्योंकि सही समय पर बाजार से निकलना और फिर दोबारा प्रवेश करना अनुभवी निवेशकों के लिए भी बेहद मुश्किल होता है।

जैसे-जैसे ईरान संघर्ष की स्थिति बदल रही है, वैश्विक निवेश परिदृश्य भी लगातार बदल रहा है। फिलहाल, मनी मार्केट फंड्स में बढ़ता निवेश इस बात का संकेत है कि बाजार में सतर्कता हावी है और निवेशक रिटर्न से ज्यादा पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले समय में यह रणनीति सही साबित होगी या नहीं, यह पूरी तरह भू-राजनीतिक और आर्थिक हालात पर निर्भर करेगा।

ये भी पढ़ें

Gold Price Crash: बढ़ते युद्ध और गिरते बाजार के बीच भी क्यों सोने में आ रही मंदी? जानिए गोल्ड के इस अलग अंदाज की वजह
कारोबार
Why Gold Price Crash Today

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Mar 2026 11:52 am

Published on:

24 Mar 2026 11:45 am

Hindi News / Business / Gold नहीं, Silver नहीं, न ही Share Market… इस समय दुनियाभर के निवेशकों को भा रहा यह निवेश, जमकर लगा रहे पैसा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 1,500 पॉइंट उछला और मिनटों में 5 लाख करोड़ वापस, जानिए बाजार के हालात

stock market up today sensex Rise1500 points 5 lakh crore earn
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोना 18,000 रुपये टूटा, चांदी में 41,000 रुपये की बंपर गिरावट, कीमतों में लगातार जारी है मंदी

Gold Silver Price Today
कारोबार

इजराइल का बड़ा ऐलान: भारत-इजराइल के बीच जल्द होगा महा-समझौता

Gateway to Asia Modi Netanyahu
कारोबार

Strategy For Share Market: शेयर बाजार की गिरावट को ‘टैक्स बचत’ में कैसे बदलें?

Tax Loss Harvesting Strategy
कारोबार

Crude Oil Prices: ट्रंप का एक बयान और कच्चे तेल में आ गई जबरदस्त गिरावट, सोने-चांदी में भी भारी रिकवरी

Crude Oil Prices
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.