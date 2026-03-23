Gold Price Crash: बढ़ते युद्ध और गिरते बाजार के बीच भी क्यों सोने में आ रही मंदी? जानिए गोल्ड के इस अलग अंदाज की वजह

Why Gold Price Crash Today: अनिश्चितता के समय सोने को सेफ हैवन एसेट समझा जाता है। लेकिन सोना इस बार अलग रंग दिखा रहा है। सोने को लेकर यह थ्योरी रही है कि जब भी कोई भू-राजनीतिक तनाव पैदा होता है, शेयर मार्केट में मंदी आती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोई संकट आता है, तब सोने के भाव तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यूएस-ईरान-इजराइल युद्ध तेजी से बढ़ रहा है। शेयर मार्केट में भारी गिरावट है। इसके बावजूद सोने में जबरदस्त मंदी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार को सोना 1,30,009 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 2,03,017 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा है।