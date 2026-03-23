Gold Price Outlook: सोना 63,000 रुपये सस्ता हुआ, चांदी 2,36,000 रुपये टूटी, जानिए कहां जाकर रुकेंगी कीमतें

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि यह गिरावट विभिन्न एसेट क्लासेस में भारी बिकवाली के कारण आई है, जिसमें दुबई का रियल एस्टेट बाजार, क्रिप्टोकरेंसी और शेयर बाजार शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त (हॉकिश) रुख, जिसमें 2026 में सीमित रेट कट और यहां तक कि ब्याज दर बढ़ाने की संभावना जताई गई है, ने डॉलर को मजबूत किया है। इससे सोना-चांदी जैसे बिना ब्याज वाले निवेश (नॉन-यील्डिंग एसेट्स) कम आकर्षक हो गए हैं।'