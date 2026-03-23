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Gold Price Outlook: सोना 63,000 रुपये सस्ता हुआ, चांदी 2,36,000 रुपये टूटी, जानिए कहां जाकर रुकेंगी कीमतें

Gold Price Outlook: सोने-चांदी की कीमतों में अचानक जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को कारोबारी सत्र के दौरान सोना 14,000 रुपये से अधिक टूट चुका है। वहीं, चांदी 24,000 रुपये सस्ती हो गई है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Mar 23, 2026

Gold Silver Price Crash

सोने में जबरदस्त तरीके से गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Price Outlook: सोने की कीमत आज सोमवार को क्रैश कर गई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर सोने का घरेलू वायदा भाव 10.02 फीसदी या 14,483 रुपये की गिरावट के साथ 1,30,009 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। बीते 2 मार्च को सोने का भाव 1,66,074 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह पिछले 21 दिन में सोना करीब 36,000 रुपये गिर गया है। यह 21 फीसदी से अधिक की गिरावट है।

आज 24,000 रुपये टूटी चांदी

सोने के साथ ही चांदी में भी जबरदस्त गिरावट आई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज सोमवार दोपहर चांदी का भाव 10.48 फीसदी या 23,755 रुपये की भयंकर गिरावट के साथ 2,03,017 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। चांदी का वायदा भाव 2 मार्च को एमसीएक्स पर 2,78,481 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह चांदी कीमत में सिर्फ 21 दिन में 75,464 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आ चुकी है। यह करीब 27 फीसदी की गिरावट है।

53 दिन में 2,36,320 रुपये सस्ती हुई चांदी

एमसीएक्स पर चांदी ने 29 जनवरी 2026 को 4,39,337 रुपये प्रति किलोग्राम का ऑल-टाइम हाई बनाया था। इस स्तर से चांदी का भाव 2,36,320 रुपये टूट चुका है। यह करीब 54 फीसदी की गिरावट है। वहीं, एमसीएक्स पर सोने ने 29 जनवरी को 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस स्तर से सोना 63,087 रुपये टूट गया है। यह करीब 33 फीसदी की गिरावट है। यह तेज गिरावट वैश्विक स्तर पर बने "रिस्क-ऑफ" माहौल को दर्शाती है।

क्यों आई सोने-चांदी में गिरावट?

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि यह गिरावट विभिन्न एसेट क्लासेस में भारी बिकवाली के कारण आई है, जिसमें दुबई का रियल एस्टेट बाजार, क्रिप्टोकरेंसी और शेयर बाजार शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त (हॉकिश) रुख, जिसमें 2026 में सीमित रेट कट और यहां तक कि ब्याज दर बढ़ाने की संभावना जताई गई है, ने डॉलर को मजबूत किया है। इससे सोना-चांदी जैसे बिना ब्याज वाले निवेश (नॉन-यील्डिंग एसेट्स) कम आकर्षक हो गए हैं।'

ETF में बढ़ रह आउटफ्लो

केडिया ने बताया कि ETF में निवेश भी कमजोर पड़ा है और अब आउटफ्लो बढ़ने लगे हैं, जिससे कीमतों पर और दबाव बना है। वहीं, भू-राजनीतिक तनाव ने अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, जिससे बाजार का माहौल नाजुक बना हुआ है।

सोने-चांदी के प्राइस टार्गेट

केडिया के अनुसार, निकट भविष्य में गिरावट जारी रह सकती है। सोना 1,15,000 रुपये (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3450 डॉलर से 3500 डॉलर) तक आ सकता है। जबकि चांदी 50 डॉलर (एमसीएक्स पर करीब 1,75,000 रुपये) तक फिसल सकती है। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि युद्ध जैसी स्थितियों में शुरुआती गिरावट के बाद बुलियन बाजार में रिकवरी आती है। इससे संकेत मिलता है कि साल के दूसरे हिस्से में कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है।

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Published on:

23 Mar 2026 01:48 pm

Hindi News / Business / Gold Price Outlook: सोना 63,000 रुपये सस्ता हुआ, चांदी 2,36,000 रुपये टूटी, जानिए कहां जाकर रुकेंगी कीमतें

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