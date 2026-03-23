Gold and Silver Rate Today: क्रैश कर गईं सोने की कीमतें, निवेशकों में हाहाकार! चांदी में भी भयंकर गिरावट, जानिए भाव

यूएस-ईरान युद्ध के तेजी से बढ़ने से महंगाई को लेकर चिंता काफी अधिक हो गई है। क्रूड ऑयल की कीमतें भी लगातार ऊपर जा रही हैं। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि सोने की कीमतों के लिए ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इन स्तरों से ऊपर जाने पर निवेशक बिकवाली कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोने के लिए वैश्विक बाजार में 4,116 डॉलर पर सपोर्ट दिख रहा है। वहीं, 4,480 डॉलर के लेवल पर प्रतिरोध है