March deadline: 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 7 जरूरी काम वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

कुछ सरकारी बचत योजनाओं में खाता सक्रिय रखने के लिए हर साल न्यूनतम निवेश करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए पीपीएफ में सालाना कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना कम से कम 250 रुपए जमा करने होते हैं। अगर न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती, तो खाता निष्क्रिय हो सकता है और उसे दोबारा सक्रिय करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। यह समय साल भर के निवेश लेनदेन की समीक्षा करने का भी है।