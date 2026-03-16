Sukanya Samriddhi Yojana: बेटियों के लिए आई इस सरकारी स्कीम से जमा हो सकते हैं 70 लाख रुपये, न रहेगी शादी-ब्याह की टेंशन

Sukanya Samriddhi Yojana Calculator: बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की है, जिसे काफी सुरक्षित और लोकप्रिय निवेश विकल्प माना जाता है। इस योजना में निवेश करके माता-पिता बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। सही प्लानिंग के साथ इस योजना से लगभग 70 लाख रुपये तक का फंड बनाया जा सकता है। यह पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें बैंक के माध्यम से भी खाता खोला जा सकता है।