Sukanya Samriddhi Yojana: बेटियों के लिए आई इस सरकारी स्कीम से जमा हो सकते हैं 70 लाख रुपये, न रहेगी शादी-ब्याह की टेंशन

सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेेविंग स्कीम है। (PC: AI)
Sukanya Samriddhi Yojana Calculator: बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की है, जिसे काफी सुरक्षित और लोकप्रिय निवेश विकल्प माना जाता है। इस योजना में निवेश करके माता-पिता बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। सही प्लानिंग के साथ इस योजना से लगभग 70 लाख रुपये तक का फंड बनाया जा सकता है। यह पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें बैंक के माध्यम से भी खाता खोला जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर सरकार द्वारा हर तीन महीने में तय की जाती है। फिलहाल इस योजना पर 8.2% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, जो कई अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों की तुलना में ज्यादा माना जाता है।
इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा किए जा सकते हैं। वहीं अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष तक निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार पैसे मासिक किस्तों में या सालाना एकमुश्त भी जमा कर सकते हैं। साथ ही इस योजना में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के दायरे में आता है।
माता-पिता अपनी बेटी के 10 साल की उम्र पूरी होने से पहले सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है। हालांकि, अगर जुड़वा या एक साथ तीन बेटियों का जन्म होता है, तो विशेष स्थिति में दो से अधिक खाते खोलने की अनुमति भी मिलती है।
इस योजना में खाता खुलने के बाद 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। यदि किसी साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते, तो खाता डिफॉल्ट हो जाता है। हालांकि, इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। इसके लिए 250 रुपये न्यूनतम जमा और हर डिफॉल्ट वर्ष पर 50 रुपये का जुर्माना देना होता है।
बेटी के 18 साल की उम्र पूरी होने या 10वीं पास करने के बाद खाते से अधिकतम 50% रकम निकाली जा सकती है। यह राशि एकमुश्त या किस्तों में ली जा सकती है। खाता 21 साल पूरे होने पर या बेटी की शादी के समय मैच्योर हो जाता है। यदि खाता बेटी के जन्म के तुरंत बाद खुलवाया गया है, तो 15 साल तक निवेश करना होता है और उसके बाद 6 साल तक केवल ब्याज मिलता रहता है।
|विवरण
|राशि / जानकारी
|बेटी की उम्र जब खाता खुला
|1 वर्ष
|सालाना निवेश
|₹1,50,000
|कुल निवेश अवधि
|15 वर्ष
|कुल निवेश राशि
|₹22,50,000
|कुल ब्याज आय
|₹46,77,578
|मैच्योरिटी पर कुल फंड
|₹69,27,578
अगर माता-पिता बेटी की 1 साल की उम्र में SSY खाता खुलवाते हैं और हर साल 1,50,000 रुपये निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर करीब 69,27,578 रुपये मिल सकते हैं। इसमें लगभग 22,50,000 रुपये मूल निवेश होगा, जबकि करीब 46,77,578 रुपये ब्याज से कमाई होगी।
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