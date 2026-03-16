SIP Calculator: रोज 80 रुपये बचाकर भी आप बना सकते हैं 2 करोड़ रुपये का फंड, जानिए क्या करना होगा

स्टेप-अप SIP एक ऐसी निवेश रणनीति है, जिसमें निवेशक समय-समय पर अपनी SIP की राशि बढ़ाता रहता है। आमतौर पर जब आय बढ़ती है, तो निवेशक अपनी मासिक SIP में भी बढ़ोतरी कर सकता है। इससे लंबे समय में संपत्ति तेजी से बढ़ाने में मदद मिलती है। एनुअल स्टेप अप में हर साल मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये मासिक SIP से शुरुआत करता है और हर साल 10% स्टेप-अप रखता है, तो अगले साल उसकी मासिक SIP 110 रुपये हो जाएगी। इसके बाद अगले वर्ष यह बढ़कर 121 रुपये हो जाएगी। इस तरह हर साल SIP की राशि 10% बढ़ती रहती है और समय के साथ निवेश तेजी से बढ़ता जाता है।