Why Share Market Crash Today: एक ही झटके में 13 लाख करोड़ रुपये स्वाहा! इन 7 कारणों से आज शेयर बाजार हुआ है क्रैश

ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहा युद्ध वीकेंड में और तेज हो गया। जहां एक तरफ देश एक दूसरे पर मिसाइलें दागते रहे, वहीं उनके टॉप लीडर्स की धमकियों ने संघर्ष के और बढ़ने की आशंका को बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के लिए सोमवार की समयसीमा तय की है और चेतावनी दी है कि अगर तेहरान 48 घंटों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोलता, तो अमेरिका ईरान के बिजली प्लांट्स पर हमला कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वह खाड़ी क्षेत्र में एनर्जी और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। यह युद्ध अब चौथे सप्ताह में पहुंच गया है, जबकि कूटनीतिक समाधान की कोई उम्मीद नहीं दिख रही।