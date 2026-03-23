Metal Stocks Crash: हिंदुस्तान कॉपर से टाटा स्टील तक… मेटल सेक्टर के हर शेयर में बिकवाली, जानिए वजह

आज की गिरावट में हिंदुस्तान कॉपर सबसे ज्यादा 6.4 फीसदी टूटकर सबसे बड़ा लूजर बना। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, SAIL और NMDC इन सभी में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। वेदांता के शेयर आज इसलिए भी खास नजर में हैं क्योंकि आज बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड पेआउट पर फैसला होना है। स्टील कंपनियों में टाटा स्टील, JSW स्टील और जिंदल स्टील भी 4.3 से 4.9 फीसदी के बीच गिरे। निफ्टी मेटल इंडेक्स के सभी शेयर आज लाल निशान में रहे, एक भी शेयर हरे में नहीं बचा।